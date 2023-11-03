Haberler Yaşam Haberleri Bakanlıktan sokakta kalan kimsesizler için "konaklama genelgesi"
Giriş Tarihi: 3.11.2023 11:28

Bakanlıktan sokakta kalan kimsesizler için "konaklama genelgesi"

Valiliklere gönderilen genelgeyle kışın sokakta yaşayan kimsesizlerin kamu kurumu misafirhaneleri, pansiyon ve otel gibi mekanlarda konaklamaları sağlanacak.

AA
Bakanlıktan sokakta kalan kimsesizler için konaklama genelgesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kışın sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 81 il valiliğine, aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına genelge gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş imzasıyla gönderilen genelgede vatandaşlara şefkat ve ilgi gösterilerek gerekli hallerde psikososyal destek sağlanması istendi.

Kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmamasını teminen gerekli iş ve işlemlerin ivedilikle hayata geçirileceği belirtilen genelge kapsamında ilk olarak il ve ilçelerdeki evsiz, mekansız ve kimsesizlerin tespiti yapılacak.

- ÖNCELİK KAMU KURUMU MİSAFİRHANELERİ

Bu kişiler, öncelikli olarak il ve ilçe sınırları içinde bulunan kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilecek.

Kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilememeleri halinde pansiyon ve otel gibi mekanlarda konaklamaları sağlanacak veya bir mekan bu kişilerin kışı geçirebilmeleri için tahsis edilecek.

Bunun yanında konaklatılan vatandaşların temizlik, sağlık, temel gıda ve giyim ihtiyaçları da giderilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi! Benjamin Netanyahu'dan itiraf: Çok ciddi kayıplarımız var
Kabızlık sorununu uçuruyor! Günde 3 tane yemek bağırsakları motor gibi çalıştırıyor
İYİ Parti'de "kopuş" sürüyor! Bomba açıklama: Daha ne istifalar gelecek
CHP'de Kurultay öncesi hesaplar iyice karıştı! İl Başkanları'ndan "destek" açıklaması
Bakan Fidan'dan AB'ye: Filistin gösterilerinin engellenmesi çifte standart
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Astana'da Türk Devletleri Zirvesi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Gazze'de insanlık suçu işleniyor
Kraliçeden Osman’a ziyaret
Marks and Spencer'dan Filistin bayraklı skandal! "Özür diliyoruz" diyerek sildiler
Türk devlet liderleri "Türk Devri" sloganıyla Astana'da! Başkan Erdoğan Kazakistan'da: Peş peşe kritik temaslar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakanlıktan sokakta kalan kimsesizler için "konaklama genelgesi"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA