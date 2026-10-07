"Bakımevine yatırdım" demişti! Kocasının cesedini 7 yıl boyunca derin dondurucuda sakladığı ortaya çıktı!

BENZER BİR VAKA GALLER'DE YAŞANMIŞTI

Dondurucu dehşeti sadece Alaska ile sınırlı değil. Galler'de yaşayan 60 yaşındaki Christopher Phillips de 80'li yaşlarındaki annesi Sylvia Phillips öldüğünde benzer bir yönteme başvurmuştu.

Annesini gömmek yerine evdeki derin dondurucuya koyan adam, kadının birikimlerini ve ayda 1.000 sterlinlik emekli maaşını iki yıldan uzun süre harcamıştı. Doktorların durumdan şüphelenip polise haber vermesiyle yakalanan adam, annesinin usulüne uygun defnedilmesini engellemek suçundan suçunu kabul etmişti.