"Bakımevine yatırdım" demişti! Kocasının cesedini 7 yıl boyunca derin dondurucuda sakladığı ortaya çıktı!

"Bakımevine yatırdım" diyerek ailesini kandırdı, kocasının emekli maaşını alabilmek için cesediyle aynı bahçede tam 7 yıl yaşadı. Korkunç gerçek, kadının ölümünden sonra ortaya çıktı.
Sheryl Ann McDonald-Pasquan isimli kadın doğal nedenlerle hayatını kaybedince, akrabaları Alaska'nın Juneau kentindeki evini temizlemek için bir araya geldi. Bahçedeki kilitli depoyu açan aile üyeleri, sandık tipi derin dondurucuda brandaya sarılı bir cesetle karşılaştı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, dondurucudaki cesedin kadının eşi Ross Pasquan'a ait olduğunu tespit etti. Bulunduğu sırada 74 yaşında olması gereken adamın doğal nedenlerle yaşamını yitirdiği, ancak eşinin ölümü bildirmek yerine cesedi 2018 yılından bu yana dondurucuda sakladığı belirlendi.
Soruşturmayı yürüten dedektifler, kadının çevresine kocasını şehir dışındaki bir bakımevine yerleştirdiğini söylediğini ortaya çıkardı. McDonald-Pasquan, eşinin Sosyal Güvenlik ödemelerini, emekli maaşını ve Alaska Daimi Fonu gelirlerini kendi ölümüne kadar düzenli olarak tahsil etmeyi sürdürdü. Olayı tek başına planladığı anlaşılan kadının ölümü nedeniyle dosya kapatıldı.
Dondurucu dehşeti sadece Alaska ile sınırlı değil. Galler'de yaşayan 60 yaşındaki Christopher Phillips de 80'li yaşlarındaki annesi Sylvia Phillips öldüğünde benzer bir yönteme başvurmuştu.
Annesini gömmek yerine evdeki derin dondurucuya koyan adam, kadının birikimlerini ve ayda 1.000 sterlinlik emekli maaşını iki yıldan uzun süre harcamıştı. Doktorların durumdan şüphelenip polise haber vermesiyle yakalanan adam, annesinin usulüne uygun defnedilmesini engellemek suçundan suçunu kabul etmişti.