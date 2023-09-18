Bakırçay’a bir müjde daha! Seklik Barajı’ında 2024’te bereket akacak

Özellikle domates, pamuk ve mısır rekoltesi ile Türk tarımında önemli bir yere sahip olan Bakırçay Havzası'na bir baraj daha geliyor. Tamamlandığında bin 500 dekar araziye can suyu verecek olan Bergama Seklik Barajı'nda gövde dolgu çalışmaları devam ederken DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bergamalılara müjdeli haberi verdi. Balta: "Seklik Barajı 2024 başında tamamlanacak" dedi.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Baraj şantiyesindeki çalışmaların havaların ısınmasıyla birlikte hızlandığına vurgu yapan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, " Şu ana kadar barajda enjeksiyon, kondivi, dolusavak betonarme, batardo dolgu imalatlarını tamamladık. Gövde dolgu çalışmalarımız ise aralıksız devam ediyor. Seklik Barajı'nın gövdesi için yaklaşık 300 bin metreküp dolgu yapacağız. Amacımız 2024 yılı başında barajı tamamlamak" diye konuştu.

YÜZDE 75 FİZİKİ GERÇEKLEŞME

İnşaatta yüzde 75 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sulama şebekesi inşaatının da barajla birlikte eş zamanlı olarak yürütüldüğünü hatırlattı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Sulama şebekesi için çalışmalarımıza başladık. Tamamlandığında Seklik Barajı, Bakırçay Havzası'nda 1500 dekar araziye can suyu verecek. Proje kapsamında yaklaşık 16 km boru döşeyeceğiz. Seklik Barajı ekonomisine yılda (2023 yılı rakamları ile) 7500 lira ek katkı sağlayacak. Şimdiden İzmirli üreticilere hayırlı olsun" dedi.

GÖVDE YÜKSEKLİĞİ 40 METRE

Gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu olarak, projelendirilen Bergama Seklik Barajı'nın gövde yüksekliğinin temelden yüksekliği 40 metre olacağını kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, barajda 840 bin metreküp su tutulacağını söyledi.