Bakırköy Adliyesi'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği düzenlendi. Adliyenin konferans saloununda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, Bakırköy Oğuz Kaan Anadolu Lisesi öğrencilerinin 'Bir Garip Ömer' isimli tiyatro oyununu sergilemesi ile devam etti.

Etkinliğe Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl, komisyon üyeleri Sadullah Güler, Berrin Memiş, Cumhuriyet Başsavcıvekilleri, hakimler, savcılar, şehit yakınları, gaziler ve adliye personeli katıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş oyun sonrası okul müdürüne plaket takdim etti. Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl ise tiyatroyu yazan ve hazırlayan öğretmene çiçek takdim etti. Oyunda yer alan tüm öğrencilere de hediye verildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

"ÖZGÜRLÜK VE VATAN AŞKI NECİP MİLLETİMİZİN RUHUNDA VARDIR"

Etkinlikte konuşan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, şunları söyledi: "Özgürlük ve vatan aşkı necip milletimizin ruhunda vardır. Bu nedenle tarihimiz şanlı zaferler ile doludur. Bu zaferlerden biri de 18 Mart Çanakkale Zaferidir. Bugün bu önemli destanı ruhuna ve anlamına uygun bir tiyatro gösterisi ile andık ve duygulandık. Bu destanın bayrağı gönderinden iner mi? Çanakkale kutlu bir meşaledir, söner mi? demiş şair. Evet cevap işte burda sönmez, sönmeyecek. Sevgili öğrencilerimizin sergilediği bu muhteşem tiyatro da bizlere bunu bir kez daha gösterdi. Şanlı direniş ruhuna sahip çıkan bu öğrencilerimiz ve gençlerimiz sayesinde bu meşale hiç sönmeyecek. Bu ay yıldızlı bayrak vatan semalarında sonsuza kadar dalgalanacak. Bizleri umutlandıran ve duygulandıran Bakırköy Oğuz Kaan Anadolu Lisesi öğrencilerine öğretmenlerine ve idarecilerine teşekkür ediyor başarılar diliyorum"

"GEÇMİŞ GEÇMİŞ DEĞİLDİR"

Etkinlikte konuşan Bakırköy Adalet Komisyon Başkanı Arif Tırıl ise şunları söyledi: "Geçmiş geçmiş değildir. Arkadaki adımınızı unutursanız öne adım atamazsınız. Bu anma günleri geleceği inşa etmenin güçlü bir adımıdır. Sevgili gençlerimizi bize böyle bir günü yaşattıkları için kutluyorum. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Vatan sağ olsun"