Bakırköy Adliyesi’nde arabuluculuk eğitimi

Uygulamaya koyulan son yasal düzenlemeler çerçevesinde çalışma hayatında 20 yılı dolduran ve emekli olan hakim ve savcıların eğitimlerini tamamlamaları durumunda arabuluculuk yapabilecekleri kabul edilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı değişikliğin ardından bir adım attı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile bir protokol imzalayan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hakim ve savcılara adliye içinde eğitim alma fırsatını sağladı.

21 HAKİM-SAVCI EĞİTİM ALIYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında Bakırköy Adliyesi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen eğitimlere içlerinde bazı başsavcıvekillerinin de bulunduğu 21 hakim-savcı katılıyor.

EMEKLİ HAKİM VE SAVCILAR ARABULUCU OLABİLECEK

21 gün sürecek eğitim uzmanlar tarafından veriliyor. 21 günlük eğitimi tamamlayan hakim ve savcılar eğitimlerin sonunda serfitika alacak. 20 yılını dolduran ve emekli olan hakim ve savcılar bu eğitimi de almaları durumunda emekliliklerinde uzmanlık gerektirmeyen alanlarda arabulucu olarak çalışabilecek.