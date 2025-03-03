Bakırköy Adliyesi’nde kadın tutuklu ve hükümlülerin el ürünleri sergisi açıldı

Bakırköy ve Marmara Kadın Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hazırladıkları ürünlerin yer aldığı 'El İşi Faaliyetleri Sergisi' Bakırköy Adliyesi'nde açıldı.

Adliyenin atrium alanında, kadın hükümlü ve tutukluların yaptığı resim, rölyef, takı, süsleme ve elbise gibi ürünlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Açılışa Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Bakırköy Adalet Komisyon Başkanı Arif Tırıl, başsavcı vekilleri, hakim ve savcılar ile personel katıldı.

"EL EMEĞİ İLE YAPILAN ÜRÜNLER KIYMETLİ"

Başsavcı Hüseyin Gümüş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, kadın hükümlülerin el emeğiyle yaptıkları ürünlerin kıymetli olduğunu söyledi. Gümüş, 'Bunların hepsi birer el emeği olması hasebiyle özgürlüklerine giden adımda bizlerle buluşması nedeniyle, bu eserler bizler ve hükümlüler için gerçekten çok önem arz ediyor.

El emeği iş atölyelerinde ve kurslarda hükümlülere rehberlik eden çok kıymetli öğretmenlerimizi, el emekleriyle çok güzel ürünler ortaya çıkarıp bizlerle bu ürünleri buluşturan hükümlülerimize teşekkür ediyorum. Hükümlülerin en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmalarını temenni ediyoruz.' dedi.

Cezaevinden sorumlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Sarı da Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan yaklaşık 2 bin 500'e yakın kadın hükümlü ve tutuklunun uzman öğretmenler eşliğinde üretim yaptıklarını belirtti. Sergi, 7 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.