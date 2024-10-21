Bakırköy Adliyesinde tutuklu ve hükümlülerin el ürünleri sergisi açıldı

Bakırköy Adliyesi'nin Atrium alanında düzenlenen "Dekoratif Ahşap Süsleme ve Resim Sergisi"nin açılışına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Bakırköy Adalet Komisyon Başkanı Arif Tırıl, başsavcı vekilleri, hakim ve savcılar ile personel katıldı.

Açılışta konuşan Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Adalet Bakanlığı, adliye ve cezaevi yönetimi olarak görevlerinin, kapalı infaz kurumlarındaki hükümlülerin cezalarını infaz ederken bir yandan da topluma yeniden kazandırılması olduğunu ifade etti. Başsavcı Gümüş, infaz kurumlarındaki hükümlülere yönelik Adalet Bakanlığı ve cezaevi yönetimince iş atölyeleri, el sanatları ve beceri kursları açıldığını belirtti.

Marmara Cezaevinden sorumlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Sarı, Başsavcı Gümüş ve Arif Tırıl'a hükümlülerin yaptığı ürünlerden hediye etti. Ahşap tepsi, kutu ve vazo gibi el ürünleri ile resim çalışmalarının yer aldığı sergi, 25 Ekim'de sona erecek.