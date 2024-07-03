Bakırköy Adliyesinde yeni başsavcılara veda töreni

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 4 bin 298 hâkim ve savcıyı kapsayan Adli ve İdari Yargı 2024 yılı Ana Kararnamesi yayınlanmıştı. Kararname ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında görevli olan başsavcı vekili Erdal Şenol, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına, başsavcı vekili Orhan Sağlam ise Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına ve Cumhuriyet Savcısı Yunus Tunç ise Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görev yeri değiştirilen yargı mensupları için geçtiğimiz gün Bakırköy Adliyesi Atrium alanında veda töreni düzenledi. Törene Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, Cumhuriyet başsavcı vekilleri, hâkimler, Cumhuriyet savcıları ve adliye personelleri katıldı.

Bakırköy Adliyesinden bir hatıra olmasına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim tarafından kendilerine plaket ve hediye takdim edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavclığı tarafından yapılan paylaşımda, "Kendilerine Adliyemizdeki görev süreleri boyunca adalet hizmetlerinin adil ve tarafsız bir şekilde yürütülmesinde göstermiş oldukları üstün gayret ve çalışmaları sebebiyle tüm yargı mensupları ve adliye personeli olarak Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Sayın Erdal Şenol, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Sayın Orhan Sağlam ve Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Sayın Yunus Tunç'a şükranlarımızı sunuyor, yeni görev yerlerinde başarılarının devamını diliyoruz" denildi.