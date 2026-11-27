Bakırköy Adliyesi'nde yeni dönem başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevinden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ömer Örücü için adliyede devir teslim töreni gerçekleştirildi. Başsavcı Örücü, Bakırköy Adliyesi Komisyon Başkanı Arif Tırıl, Başsavcı vekilleri ve Cumhuriyet savcıları ile tek tek tokalaştı. Kararnameyle Yargıtay üyeliğine seçilen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman, görevini Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Örücü'ye devretti. Makamda gerçekleşen devir teslim törenine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Osman Berat Çetin, Kayhan Çetin, Hasan Ceyhun, Hakan Aksoy, Emrah Yıldırım, Ziya Kavruk, Alparslan Yanıkoğlu, Ahmet Yavuz, Caner Babaloğlu, Osman Öztürk, Mesut Erdinç Bayhan, Vekil Öztürk, Ayhan Memük ile Komisyon Başkanı Arif Tırıl katıldı.

MAKAMDA DEVİR TESLİM

Bakırköy Adliyesi'nde gerçekleştirilen devir teslim töreninde, Doç. Dr. Barış Duman ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Örücü arasında görev devri makamda yapıldı. Kararname kapsamında Yargıtay üyeliğine seçilen Duman, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden ayrılırken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Örücü yeni görevine başladı. Törenin ardından savcılarla, başsavcılara veda eden Barış Duman, törende hazır bulunan isimlerle tek tek tokalaşarak yeni görevleri için iyi dileklerde bulundu ve helalleşti.