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Giriş Tarihi: 30.4.2023

Bakırköy Belediyesi, 30 yıllık işçiyi mağdur etti

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Bakırköy Belediyesi, 30 yıllık işçiyi mağdur etti
Bakırköy Belediyesi'nde 1993'ten beri işçi olarak çalışan ve yaklaşık 1.5 ay önce emekli olan yüksek diyaliz hastası Murat Fidan (50), 700 bin TL'lik tazminatını alamayınca çareyi protesto eylemlerinde aradı. Bakırköy Meydanı'ndaki 23 Nisan törenlerinde sesini duyurmak isteyen Fidan, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na tepki gösterdi. Fidan, "30 yıl Bakırköy Belediyesi'ne emek verdim. Emekli oldum. İkramiyelerimizi vermiyor. 'Para yok' diyor. Halbuki para var. 300 kişilik bölümde 1.500 kişi çalışıyor. Hastalığıma ilişkin raporum var. Buna rağmen tazminatımı alamıyorum. Kumara gideceğine paramızı versin. Allah korkusu da yok" dedi.

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Bakırköy Belediyesi, 30 yıllık işçiyi mağdur etti
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