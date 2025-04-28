Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yanıltıcı bilgiyi alenen yayanlara soruşturma

Sosyal medyada bazı çevrelerce Saraçhane eylemlerine katılan ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanan Esila Ayık'ın, bilincini kaybettiği ve hastaneye kaldırıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu iddialar üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada, paylaşımların gerçeği yansıtmadığı Ayık'ın 27 Nisan'da herhangi bir sağlık problemi yaşamadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Söz konusu paylaşımların kamuoyunu yanlış bilgilendirme ve yönlendirmeye yönelik bir algı oluşturma çabası olduğu ifade edilen açıklamada, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan işlem başlatılacağı aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Esila Ayık halkında sosyal medyada yapılan ve yanıltıcı olan yoğun bakıma kaldırıldığı iddiaları sonucu paylaşımları yapanlara yönelik 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlattı.