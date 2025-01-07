Bakırköy hakimi Bilge Işık’a veda töreni

Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Bilge Işık, geçirdiği bir rahatsızlık sonrası tedavisi sürerken hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesaj ile Bilge Işık için başsağlığı diledi. Bakırköy Adliyesi'nde Işık için tören düzenlendi.

Törene Başsavcı Hüseyin Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl, İstanbul Bölge Adliyesi Başkanı Hazar Turan Alim, Başsavcıvekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. Işık, öğle namazına müteakip Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece'de defnedilecek.





"ONURLU BİR İSİM VE HATIRA BIRAKTI"

Törende konuşan Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl, şunları söyledi: "Ebediyete intikal eden değerli hakimimiz Bilge Işık'ı ikinci evi olan Bakırköy Adliyesi'nden son yolculuğuna uğurlamak, vedalaşmak ve helalleşmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ölüm kaçınılmaz bir akıbettir. Kederliyiz, üzüntülüyüz.

Tesellimiz odur ki Allah ömür içinde ömür verir. Beşeri takvimde bir ömrün süresinden ziyade nasıl geçirildiği önemlidir. Yüce Türk milletine, ailesine, sevdiklerine, meslektaşlarına ve mesleğine adanmış bir ömür. Biz şahadet ederiz ki merhume hakime hanım evrensel ahlak kurallarına, insanlık onuruna ve inancına uygun yaşamıştır.

Bize de onurlu, şerefli bir isim ve manevi hatırasını bırakmıştır. Büyük Türk milleti yargı camiası ve Bakırköy Adliyesi hakime hanıma minnettardır. Kendisine diğer hayatında nurlar içinde yatmasını temenni ediyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum"





"YARGI CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi görmekteyken vefat ettiğini üzüntüyle öğrendiğim Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Bilge Işık'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, yakınlarının ve yargı camiamızın başı sağ olsun"