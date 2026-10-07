Bakırköy’de 15 milyonluk vurgun yapmışlardı: 10 şüpheli kıskıvrak yakalandı!

Bakırköy Kartaltepe mahallesinde 27 Eylül 2026'da meydana gelen olayda bir eve giren hırsızlar, içinde para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalarak kaçtı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, şüphelilerin olay öncesi ve sonrasında güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerin izini süren polis önce şüphelilerin kimliklerini tespit etti; ardından da operasyon için harekete geçti.