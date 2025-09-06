Haberler Yaşam Haberleri Bakırköy'de akılalmaz iş kazası: Düştüğü yerden itfaiye çıkarabildi!
Giriş Tarihi: 6.9.2025 15:48 Son Güncelleme: 6.9.2025 15:49

Bakırköy'de akılalmaz iş kazası: Düştüğü yerden itfaiye çıkarabildi!

Bakırköy'de kafenin çatısına çıkıp 10 metre yükseklikten dereye düşen çalışanı itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralanan çalışan hastaneye götürülürken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA Yaşam
Bakırköy’de akılalmaz iş kazası: Düştüğü yerden itfaiye çıkarabildi!

korkutan olay, Ataköy 2-5-6. Kısım Mahallesi Ömer Duruk Camisi'nin karşısında bulunan tek katlı bir kafede öğlen saatlerinde meydana geldi. Kafede çalışan Burhan Temizay, çatıya çıktı. Temizay dengesini kaybedip yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye düştü ve yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağından ve kolundan yaralanan çalışana ulaşamadı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri merdiven yardımı ile dereye indi. Burhan Temizay sedyeye bağlanarak halat yardımı ile mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Yaralı çalışana ilk müdahale ambulansta yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü. Polis ekipleri de olay ile ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakırköy'de akılalmaz iş kazası: Düştüğü yerden itfaiye çıkarabildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz