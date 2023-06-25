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Giriş Tarihi: 25.6.2023 11:57

Bakırköy'de ambulans devrildi

Bakırköy'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans devrildi. Kazada yaralanan ambulans şoförü hastaneye kaldırıldı.

DHA
Bakırköy’de ambulans devrildi

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Yeni Havalimanı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde giden otomobil sürücüsü şerit değiştirince, ambulans şoförü otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Ambulans şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans refüje çarparak devrildi.



Ambulans içinde bulunan hemşire yara almadan kurtulurken, ambulans şoförü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"AMBULANS ŞOFÖRÜ YARALANDI"
Kazaya neden olan otomobilde bulunan Mahmut Çakır, "Biz yolda gidiyorduk ambulans önümüze atladı, atlayınca vurdu savruldu. Yana geçerken çarptı sıkıntı oldu. Ambulansta bir yaralı var, bizde sıkıntı yok. Ambulans şoförü yaralandı" dedi.

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Bakırköy'de ambulans devrildi
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