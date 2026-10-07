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Giriş Tarihi: 7.10.2026 11:46

Bakırköy’de çelik kasa soygunu yapan 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul Bakırköy’de bir site içerisindeki daireye giren şüpheliler, içerisinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin arazi aracıyla olay yerine geldiklerini ve kaçış güzergâhlarını belirledi. Şüphelilerin kimlikleri de titiz takip sonucu tek tek tespit edildi.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bakırköy’de çelik kasa soygunu yapan 7 şüpheli tutuklandı
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Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde 27 Eylül'de meydana gelen hırsızlık olayının ardından ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda şüphelilerin adreslerini belirledi. 3 Ekim'de tespit edilen 14 adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli ile hakkında 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 34 adet fişek ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, aralarında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö.'nün de olduğu 7 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

#İSTANBUL #BAKIRKÖY
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Bakırköy’de çelik kasa soygunu yapan 7 şüpheli tutuklandı
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