Bakırköy’de çelik kasa soygunu yapan 7 şüpheli tutuklandı

Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde 27 Eylül'de meydana gelen hırsızlık olayının ardından ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda şüphelilerin adreslerini belirledi. 3 Ekim'de tespit edilen 14 adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli ile hakkında 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 34 adet fişek ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, aralarında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö.'nün de olduğu 7 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.