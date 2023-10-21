Bakırköy’de feci kaza: 1’i ağır 2 yaralı

Feci kaza sabah saat 09.20 sıralarında Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanyolda meydana geldi. Serkan A. ve Betül G. motosiklet üzerinde seyir halindeyken Emrah D.'in kullandığı beton pompa ile çarpıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motordan savrulan ikiliden Serkan A., kolundan hafif yaralandı ve hastaneye kendi imkanları ile gitti. Betül G.'nin ise bel altında feci ezilmelerin meydana geldiği ve kaldırıldığı Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin kazaya ilişkin incelemeleri sürüyor.