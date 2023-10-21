Haberler Yaşam Haberleri Bakırköy'de feci kaza: 1'i ağır 2 yaralı
Giriş Tarihi: 21.10.2023 14:29

Bakırköy'de feci kaza: 1'i ağır 2 yaralı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde sabah saatlerinde meydana gelen feci kazada motosiklet ile beton pompa çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan Serkan A. hafif yaralanırken, Betül G. ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ikiliden Betül G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Bakırköy’de feci kaza: 1’i ağır 2 yaralı

Feci kaza sabah saat 09.20 sıralarında Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanyolda meydana geldi. Serkan A. ve Betül G. motosiklet üzerinde seyir halindeyken Emrah D.'in kullandığı beton pompa ile çarpıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motordan savrulan ikiliden Serkan A., kolundan hafif yaralandı ve hastaneye kendi imkanları ile gitti. Betül G.'nin ise bel altında feci ezilmelerin meydana geldiği ve kaldırıldığı Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin kazaya ilişkin incelemeleri sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fazıl Say'ın Avrupa'daki 4 konseri İsviçre'deki Migros tarafından iptal edildi
Son dakika: İsrail'den yeni hastane katliamı hazırlığı: "Derhal boşaltın bombalayacağım" 12 bin sivil ölümle burun buruna
Ajans Muhbir editörü hakkında şok detaylar: Ankara’daki sokak olayları öncesi Güvenpark’ta röportaj yapmışlar
Bütün emeklileri ilgilendiriyor! 25,26,27,28,29 Ekim'de ödemeler alınacak!
SON DAKİKA: Kahire'de Barış Zirvesi! Kritik görüşme başladı...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İsrail’in sonu
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in soykırım politikalarına tepki: Batı dünyaya yalan söylüyor!
Putin-Biden atışması ve propaganda savaşının seyri
Filistin’deki soykırım Ukrayna’yı vurdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakırköy'de feci kaza: 1'i ağır 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA