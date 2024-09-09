Bakırköy’de feci kaza: Beton mikserin altında can verdi

Korkunç kaza Bakırköy'e bağlı İncirli Cadddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bakırköy'de bir petshopta çalıştığı öğrenilen Hakan Bıyık, mama dağıtımı için elektrikli bisikleti ile dükkandan çıktı.

Evli ve bir çocuk sahibi olduğu öğrenilen Bıyık, İncirli Caddesi'ne geldiğinde bir beton mikserinin kendisine çarpması sonucu savruldu. Ağır yaralanan Bıyık, saniyeler içerisinde hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Talihsiz adamın cesedi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda kaldırıldı. Beton mikserinin sürücüsü Fatih T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.