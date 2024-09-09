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Giriş Tarihi: 9.9.2024 18:22 Son Güncelleme: 9.9.2024 18:24

Bakırköy’de feci kaza: Beton mikserin altında can verdi

Bakırköy’de petshopta çalıştığı öğrenilen Hakan Bıyık (40) elektrikli bisiklet ile seyir halindeyken sipariş götürdüğü sırada beton mikserinin çarpması sonucu feci bir şekilde hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Beton mikseri sürücüsü Fatih T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Bakırköy’de feci kaza: Beton mikserin altında can verdi

Korkunç kaza Bakırköy'e bağlı İncirli Cadddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bakırköy'de bir petshopta çalıştığı öğrenilen Hakan Bıyık, mama dağıtımı için elektrikli bisikleti ile dükkandan çıktı.

Evli ve bir çocuk sahibi olduğu öğrenilen Bıyık, İncirli Caddesi'ne geldiğinde bir beton mikserinin kendisine çarpması sonucu savruldu. Ağır yaralanan Bıyık, saniyeler içerisinde hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Talihsiz adamın cesedi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda kaldırıldı. Beton mikserinin sürücüsü Fatih T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Bakırköy’de feci kaza: Beton mikserin altında can verdi
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