İstanbul'un Bakırköy ilçesinde saat 07.00 sıralarında Yenimahalle Yanıkses Sokak üzerinde olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan ve boş olduğu öğrenilen iki katlı tarihi ahşap bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü.