KOPAN PARÇALAR 3 ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ
Binadan kopan enkaz parçaları, o sırada sokakta park halinde bulunan 3 aracın üzerine devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yeni bir çökme riskine karşı sokağı güvenlik şeridiyle kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Bakırköy'de boş bina park halindeki 3 aracın üzerine çöktü | Video
OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
İtfaiye ekiplerinin enkaz çevresinde yaptığı ilk kontrollerde olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi. Çökme nedeniyle enkaz altında kalan 3 araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Bina havadan görüntülendi.