Bakırköy'de, özel bir bakımevinde kalan psikotik bozukluğuna sahip Aynur Karagöz'ün (80) kaldığı bakımevinin doktoru, hem de vasisi olan Deniz V.B., ölünceye kadar Karagöz'e bakma sözleşmesi adı altında mahkemeye başvurdu. Ancak mahkeme, Karagöz'ün maddi durumunun iyi olduğu ve yaşlı kadının üzerine kayıtlı taşınmaz bulunduğu, taşınmazın kirada olduğu, emekli maaşı bulunduğu gerekçeleriyle bu başvuruyu reddetti.

4 MİLYON 735 BİN LİRA BAKIMEVİ ÇALIŞANLARI TARAFINDAN ÇEKİLDİ VE ÇUVALLARLA BANKADAN TAŞINDI

Yaşlı kadının vasisi ve doktor olan bakımevi sahibi Deniz V.B., mahkemeye ısrarla taşınmazın kendi adına devredilmesine yönelik başvuruda bulundu ve talebin reddine dair mahkeme kararlarına itiraz etti. Bunun üzerine, Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesi, bakımevi sahibi Deniz V.B.'yi vasilik görevinden aldı ve vasi olarak resen Avukat Umut Volkan Kirişçi'yi atadı. Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesi ve Avukat Kirişçi tarafından kısıtlının taşınmazına, banka hesaplarına, kira gelirlerine ve emekli maaşına ilişkin yapılan araştırmalar neticesinde yaşlı kadının hesap hareketlerinde ve malvarlığında anormallik tespit edildi. Yapılan araştırmalarda, Karagöz'ün vasisi Deniz V.B.'nin mahkemeden ısrarla taşınmazın kendi adına devredilmesine yönelik başvuruda bulunmasından hemen önce, 19 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşen bir detay ortaya çıktı. Karagöz'ün hesabında bulunan 4 milyon 735 bin 439 liranın, bakımevinde çalışan olarak gözüken ve aynı zamanda bakımevi sahibinin akrabaları olan Fuat A. ve eşi Durdane A. ile beraber Yeşilköy'deki bankanın şubesinden çekildiği ve çuvallar ile taşındığı ortaya çıktı. Yeşilköy'deki bankanın şube kameralarına yansıyan görüntülerde, Karagöz'ün banka şubesine Fuat A. ve eşi Durdane A. ile beraber girdiği, paraların çekilerek Fuat A. ve eşi Durdane A. tarafından getirilen çantalara konulduğu, sanıklar Fuat A. ve eşi Durdane A. tarafından taşındığı, sonra da banka şubesinden ayrıldıkları görüldü. Sanıkların hesap hareketlerinde yapılan araştırmalarda, paranın çekilmesinden yalnızca birkaç saat sonra bakımevi sahibi Deniz V.B.'nin paranın çekildiği banka şubesine yürüme mesafesinde bulunan başka bir banka şubesindeki hesabına 2 milyon 760 bin lira para yatırıldığı ve devam eden günlerde de yüklü miktarda paralar yatırıldığı anlaşıldı.

DAVANIN KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Banka hesaplarındaki şüpheli işlemlerin tespit edilmesi üzerine Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından doktor Deniz V. B. ile 3 personel hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve Deniz V.B.'nin vasilik görevine son verdi. Mahkeme, Karagöz'e vasi olarak Avukat Umut Volkan Kirişçi'yi atadı ve bakımevi doktoru Deniz V. B. ile 3 personel hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve 3 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın karar duruşması geçtiğimiz günlerde görüldü. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Deniz V.B., Durdana A. ve Fuad A. ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"AYNUR PARALARI İLE HEP KENDİ İLGİLENİRDİ, BANA VEYA BİR BAŞKASINA KARIŞTIRMAZDI

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Deniz V.B., "Ben, Aynur Hanımın eski avukatları ile görüştüğümde, Aynur Hanımın paraları kendisinin çektiğini ve banka işlemlerini kendisinin yaptığını söyledim. Aynur paralarıyla hep kendi ilgilenirdi, bana veya bir başkasına karıştırmazdı. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Savunma yapan diğer sanıklar da, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, mahkemeden beraatlarını talep etti.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Deniz V.B'nin, 'zimmet' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanık Durdana A. ile Fuad A.'nın 'zimmet' suçundan 1'er yıl 3'er ay hapis cezasıyla cezalandırılmalarına ve her iki sanık yönünden de bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

VASİ AVUKATTAN KARARA İLİŞKİN AÇIKLAM

Karara ilişkin yazılı beyanda bulunan Avukat Umut Volkan Kirişçi, "İstinaf yolu açık olan bu karar, dosyada toplanan delillerin cezalandırma için yeterli olduğu yönündeki görüşümüzün ilk derece mahkemesinde karşılık bulması bakımından önemlidir. Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin vesayet dosyasındaki incelemeleri, mahkemece atanan vasi olarak yaptığımız tespitler ve başvurular ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma, dosyanın bu aşamaya gelmesini sağladı. Kanun, zimmet suçunun temel şekli için 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Mahkeme eski vasi bakımından temel cezayı 6 yıl olarak belirledi. Takdiri indirim uygulandıktan sonra sonuç ceza 2 yıl 6 ay oldu. Suça konu paranın yüksek tutarı da ceza tayininde ağırlığı olan bir husus" dedi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Aynur Karagöz 'mağdur', Avukat Umut Volkan Kirişçi ise 'müşteki vasi', Deniz V.B., Durdana A. ile Fuad A. ise 'sanık' sıfatıyla yer aldı.

MÜŞTEKİNİN BAKIMEVİ ÇALIŞANLARI NEZARETİNDE BİRÇOK BELGEYE İMZA ATTIRILDIĞI BELİRTİLDİ

İddianamede, eski vasi Deniz V.B.'nin görevdeyken Aynur Karagöz adına "ölünceye kadar bakma sözleşmesi" yapmak için mahkemeden izin istediği, ancak Karagöz'ün maddi durumunun iyi olması ve taşınmazının yeterli kira getirisi sağlaması nedeniyle bu talebin mahkemece reddedildiği vurgulandı. Karagöz'ün 19 Kasım 2024 tarihinde bakımevi çalışanları Fuat A. ile Durdane A. eşliğinde özel bir bankanın Yeşilköy Şubesi'ne götürülerek hesabındaki 4 milyon 735 bin 439 liranın çuvallar ve çantalarla çekildiğinin anlatıldığı iddianamede, bankadaki kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde, akıl hastası olan müştekinin bakımevi çalışanları nezaretinde birçok belgeye imza attırıldığı belirtildi. Öte yandan, banka görevlileri tarafından hazırlanan paraların çuvallara doldurulduğu ve sanıklar tarafından bankadan çıkarıldığı bilgisi yer aldı. Öte yandan iddianamede, dekont ve belgelere göre, mağdurun Akbank Yeşilköy Şubesi hesabından 19 Kasım 2024 tarihinde 4 milyon 735 bin 439 lira çekildiği, sanık Deniz V.B.'nin Denizbank Yeşilköy Şubesi hesabına aynı gün fiziki olarak 2 milyon 760 bin yatırılmış olduğu, dosyada bulunan görüntü inceleme tutanağına göre şüpheliler Fuad A. ve Durdana A.'nın bir başka özel bir bankadan para çekim işlemi yapıldığı sırada mağdur ile birlikte hareket ettikleri, paraları çantalara doldurup bankadan ayrıldıkları tespit edildiği vurgulandı. Hazırlanan iddianamede, sanıklar Deniz V.B., Fuad A. ile Durdana A. hakkında 'zimmet' suçundan 2'şer yıl 6'şar aydan, 8'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör