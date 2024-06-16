Bakırköy’de tartıştığı eski sevgilisini önce bıçakladı sonra dövdü

Korkunç olay, 14 Haziran Cuma günü 13.45 sıralarında Bakırköy'e bağlı Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil U. konuşmak için eski sevgilisi Delila A. (16)'nın yanına geldi. Delila A. konuşmak istemeyince eski sevgililer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Halil U. elindeki bıçakla Delila A.'yı önce karnından bıçakladı sonra da dövdü. O anlar kameraya da yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Delila A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri ise Halil U. hakkında yakalama çalışması başlattı. Halil U. aynı gün içerisinde Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan şüpheli Halil U. adliyeye sevk edildi. Yaralı Delila A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Halil U. kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi