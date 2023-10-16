Bakırköy’ün 14’lük kabusu yakalandı: Lüks araçları hedef alıyordu!

Bakırköy'e bağlı Ataköy'de Hanımeli Çiceği sokağa dadanan Dilaver H., son 2 ayda 10 aracın camlarını kırarak içindeki değerli eşyaları çalmak suretiyle hırsızlık yaptı.

10 aracın sahibi 10 mağdur da polis merkezine giderek ifade verdi ve şikayetçi oldu. Dün sokakta metro istasyonu önünde bir şahıstan şüphelenen polis ekipleri şüpheli cevaplar üzerine, üzerindeki bel çantasını açmasını söyledi. Çantadan cam kırma aparatı, plastik eldivenler ve flash bellek çıktı.

Polislerin cam kırma aparatı ile ne yaptığını sormaları üzerine Dilaver H., yaptığı hırsızlıkları itiraf etti. Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından muhafaza altına alınan Dilaver H., bir de Ali C., adında bir ortağının olduğunu ve beraber çalıştıklarını itiraf etti.

SERBEST KALDI

Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Dilaver H., serbest bırakıldı.