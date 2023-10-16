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Giriş Tarihi: 16.10.2023 22:36

Bakırköy'ün 14'lük kabusu yakalandı: Lüks araçları hedef alıyordu!

Ataköy'de bir sokağa dadanan, 2 ay boyunca lüks araçların camını kırıp içindeki değerli eşyaları çalarak binlerce liralık hırsızlık yapan, sokağın adeta kabusu çocuk hırsız Dilaver H. (14) yakayı ele verdi. Bel çantasının içinde cam kırma aparatı ile yakalanan Dilaver H., Ali C. (13) adında bir de ortağının olduğunu ve yaptığı hırsızlıkları itiraf etti. Farklı günlerde 10 aracın camlarını kırarak soyan ve 10 mağdurun da polis merkezinde ifade vererek hakkında şikayetçi olduğu Dilaver H., Çocuk Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polis ekiplerin firari ortak Ali C.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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Bakırköy’ün 14’lük kabusu yakalandı: Lüks araçları hedef alıyordu!

Bakırköy'e bağlı Ataköy'de Hanımeli Çiceği sokağa dadanan Dilaver H., son 2 ayda 10 aracın camlarını kırarak içindeki değerli eşyaları çalmak suretiyle hırsızlık yaptı.

10 aracın sahibi 10 mağdur da polis merkezine giderek ifade verdi ve şikayetçi oldu. Dün sokakta metro istasyonu önünde bir şahıstan şüphelenen polis ekipleri şüpheli cevaplar üzerine, üzerindeki bel çantasını açmasını söyledi. Çantadan cam kırma aparatı, plastik eldivenler ve flash bellek çıktı.

Polislerin cam kırma aparatı ile ne yaptığını sormaları üzerine Dilaver H., yaptığı hırsızlıkları itiraf etti. Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından muhafaza altına alınan Dilaver H., bir de Ali C., adında bir ortağının olduğunu ve beraber çalıştıklarını itiraf etti.

SERBEST KALDI

Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Dilaver H., serbest bırakıldı.

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Bakırköy'ün 14'lük kabusu yakalandı: Lüks araçları hedef alıyordu!
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