Balat sahilde demirli 18 metrelik teknede yangın çıktı

İstanbul Fatih'te Balat sahile demirli yaklaşık 18 metrelik teknede çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Teknedeki yangın daha fazla büyümeden söndürülürken büyük çapta hasar meydana geldi. çıktı. Luxury 2 isimli tekneden yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken polis, karada ve denizde güvenlik önlemi aldı. Yangın kısa sürede tüm tekneyi sararken bu sırada, etrafta bulunan bazı teknelerin sahipleri araçlarını tedbir amaçlı bulundukları yerden uzaklaştırdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, teknede büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.