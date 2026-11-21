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Pendik'te boşanma aşamasındaki eşini aramak için baldızının çalıştığı iş yerine giden Kenan A. (52), burada Meral A.'yı (41) silahla vurarak öldürdü. Batı Mahallesi'nde dün yaşanan olayda iddiaya göre, eşinin yerini öğrenmek isteyen Kenan A., baldızı Meral A.'nın çalıştığı iş yerinde Meral A.'ya silahla ateş açıp kadını ağır yaraladı. İş yerine gelen polise de ateşle karşılık veren zanlı etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, silahlı saldırıya uğrayan Meral A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.