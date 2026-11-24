Olay, 20 Kasım Cuma günü saat 17.30 sıralarında Pendik Batı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kenan Arıkan, boşanma aşamasındaki eşi Meryem A.'nın nerede kaldığını öğrenmek amacıyla baldızı Meral Ağalar'ın çalıştığı iş yerine gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından Arıkan, Ağalar'a silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, saldırganı silahını bırakması için uyardı. Ancak Arıkan, bu kez görevli polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine yaralanan saldırgan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ağalar'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastanede tedavi altına alınan Kenan Arıkan da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağalar'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
'UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIM'
Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Meryem A., eşiyle üç yıldır evli olduklarını, yaşadıkları sorunların ardından 2025 yılında şiddet nedeniyle şikâyetçi olduğunu ve uzaklaştırma kararı aldırdığını anlattı. Eşinden ayrılmak istediğini belirten Meryem A., kız kardeşi Meral Ağalar'ın evinde yaklaşık üç haftadır kaldığını söyledi. Olay günü saat 17.00 sıralarında kız kardeşinin kendisini arayarak Kenan Arıkan'ın yanında olduğunu ve telefona kendisini istediğini söylediğini belirten Meryem A., eşinin telefonda boşanma konusuyla ilgili "Seninle görüşmek istiyorum" dediğini, kendisinin de geleceğini söyleyerek telefonu kapattığını ve ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak polise ihbarda bulunduğunu ifade etti.
'KIZ KARDEŞİMİ YERDE GÖRÜNCE FENALAŞTIM'
Meryem A., ifadesinin devamında kız kardeşinin kendisini yeniden arayarak saldırganın hâlâ iş yerinin önünde beklediğini söylediğini anlattı. Olay yerine gitmek üzere yola çıktığını belirten Meryem A., şöyle konuştu: "Yaklaşık yarım saat sonra eniştem Serhat Ağalar beni aradı. Ağlayarak Kenan Arıkan'ın kardeşim Meral Ağalar'a silahla ateş ettiğini söyledi. Korkudan olay yerine hızlıca gelmeye çalıştım. Olay yerine geldiğimde ambulansları ve polisleri gördüm. Kız kardeşimi yerde yatarken görünce fenalaştım. Kendisine müdahale ediliyordu. Daha sonra emniyete geldiğimde Meral'in vefat haberini aldım." Meryem A. ayrıca yaklaşık iki yıl önce müşterek evlerinde temizlik yaptığı sırada eşine ait bir tabanca gördüğünü, silahın ruhsatlı olup olmadığını bilmediğini ve nereden temin edildiğine ilişkin bilgisinin bulunmadığını söyledi.
'EŞİME DOĞRU ATEŞ ETTİĞİNİ GÖRDÜM'
Cinayete tanık olan Meral Ağalar'ın eşi Serhat Ağalar da ifadesinde, eşinin kardeşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle üç haftadır evlerinde kaldığını belirtti. Olay günü Kenan Arıkan'ın iş yerlerinin önüne geldiğini anlatan Serhat Ağalar, yaşananları şöyle aktardı: "Bugün dükkânın önüne geldi. Dükkanın önünde aralarında tartışma geçti. Ben matbaacıyım, matbaa işiyle uğraşıyorum. Normal bir tartışma zannederek olaya çok önem vermedim. O sırada tartışmalar olunca polis ekipleri geldi. Polis geldiğinde eşimin karşı dükkâna geçtiğini gördüm. Daha sonra Kenan Arıkan'ın eşime doğru, arkasından da görevli polis memurlarına ateş ettiğini gördüm." Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.