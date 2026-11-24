'KIZ KARDEŞİMİ YERDE GÖRÜNCE FENALAŞTIM'

Meryem A., ifadesinin devamında kız kardeşinin kendisini yeniden arayarak saldırganın hâlâ iş yerinin önünde beklediğini söylediğini anlattı. Olay yerine gitmek üzere yola çıktığını belirten Meryem A., şöyle konuştu: "Yaklaşık yarım saat sonra eniştem Serhat Ağalar beni aradı. Ağlayarak Kenan Arıkan'ın kardeşim Meral Ağalar'a silahla ateş ettiğini söyledi. Korkudan olay yerine hızlıca gelmeye çalıştım. Olay yerine geldiğimde ambulansları ve polisleri gördüm. Kız kardeşimi yerde yatarken görünce fenalaştım. Kendisine müdahale ediliyordu. Daha sonra emniyete geldiğimde Meral'in vefat haberini aldım." Meryem A. ayrıca yaklaşık iki yıl önce müşterek evlerinde temizlik yaptığı sırada eşine ait bir tabanca gördüğünü, silahın ruhsatlı olup olmadığını bilmediğini ve nereden temin edildiğine ilişkin bilgisinin bulunmadığını söyledi.