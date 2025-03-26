Baldızını ve kuryeyi öldürüp gömdü! Para ve kahvaltı detayı şoke etti! Vahşetin sebebi...

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Mahkeme, verdiği kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, Ece Aksay cinayetine yönelik sanığın savunmasının soyut ve inandırıcılıktan uzak olduğu belirtilirken, darp eylemi ile maktul Aksoy'un ölümü arasında illiyet bağının bulunduğu belirtildi. Boyacı'nın olaydan sonra maktulü gömmesi ve olayın üzerini örtmeye çalışması gibi eylemleri göz önüne alan heyetin, Zeynel Boyacı'nın pişmanlık göstermediği kanaatine varması sebebiyle takdiri indirim uygulanmaksızın 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırdığı kararda yer aldı.

PİŞMANLIĞA DAİR KANAAT OLUŞMADI

Ali Diken cinayetine yönelik, Boyacı'nın, Diken'e husumet besleyerek öldürmeye karar verdiği ve yaptığı planın ardından Ali Diken'i, daha önce öldürdüğü Zeynep Ece Aksay'ın gömüldüğü yere kandırarak götürdükten sonra önce darbettiği ardından da iple boğarak öldürdüğünün altı çizildi. Zeynel Boyacı'nın ifadelerinin soyut olaylara dayandığına kanaat getiren heyet, Boyacı'nın cinayetten sonra para çekip kahvaltıya gittiği, suç delillerini sakladığı ve pişmanlığa dair kanaat oluşmadığına kararda yer verdi. Cinayet öncesinde Diken'in boynuna ipi dolayarak tehdit ettiği, banka şifrelerini öğrenerek maktulün kartlarından para çektiği ve telefon, nakit para gibi değerli eşyalarını alarak uzaklaştığı kararda belirtildi. Zeynel Boyacı'nın bu eylemleri sebebiyle 'Nitelikli yağma' suçundan ceza aldığının altı çizildi. Kararda, diğer sanıklar İ.B. ve M.Ç.K.'nin delil yetersizliği sebebiyle beraat ettirildiği yer aldı.