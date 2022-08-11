Düzce’de bal yiyip bayılan ayıyı bulan ormancı konuştu! Fiyatı şaşkına çevirdi

Ormangülü balı. Mor bitkiden geliyor. Antioksidan özelliği en yüksek ballardan bir tanesi. Bir çay kaşığı ile başlamak gerekiyor, bağışıklık güçlü ise bir Yemek kaşığı da tüketebilir. Orman gülü bütün rahatsızlıklara çok iyi geliyor. Bir çay kaşığı ile başlamalı. Ayı, iki, üç, dört çıta yemiştir. Biz o kadar yemeyelim. Tansiyon düşer, gıda zehirlenmesi yaşanır. Bu balın kilosu 4 bin liraya kadar yükseliyor" dedi.