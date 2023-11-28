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Giriş Tarihi: 28.11.2023 15:32 Son Güncelleme: 28.11.2023 15:43

Balık adamlar, Cizre’de Dicle Nehrinde 15 yaşındaki kızı arıyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde dün 14 yaşındaki kız kardeşi Z.Ç ile suya atladıktan sonra kardeşi balıkçılar tarafından kurtarılan, kendisi akıntıda kaybolan Z.Ç’yi bulmak için arama kurtarma çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

ABİDİN YEL
Balık adamlar, Cizre’de Dicle Nehrinde 15 yaşındaki kızı arıyor

Cizre'de Konak Mahallesi Köprü mevkiine gelen ve yaşları 14 ile 15 arasında değişen Z.Ç ile Z.Ç cep telefonlarını kayalıklara bıraktıktan sonra kendilerini Dicle nehrine bıraktı. Nehir kenarında balık tutarken akıntıya kapılan kızları gören balıkçılar 14 yaşındaki Z,Ç'yi kurtarırken ablası Z.Ç akıntıda kayboldu.Nehirde kaybolan kız için dün başlayan arama kurtarma çalışmaları bugünde devam etti.

Cizre'de Dicle Nehrinde kaybolan Z.Ç'yi bulmak dün başlayan arama çalışmaları bugün sabahın ilk ışıkları ile birlikte tekrar başladı. Cizre Belediyesi Dalgıç Ekibi, Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Gurup Amirliği, Diyarbakır ve Şırnak AFAD ekipleri nehirde kaybolan Z.Ç'yi bulmak için hummalı bir çalışma başlattı.

AFAD ekipleri su altı kamerası ile, Balık Adamlar da su altında arama çalışmalarını yürütürken diğer kurtarma ekipleri de nehir kıyısı ve nehir üzerinde arama çalışmalarına devam etti. Arama kurtarma çalışmalarında şuana kadar herhangi bir netice alınamazken, küçük kızın ailesi ve yakınları ise nehir kenarında beklemeye devam ediyor.

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Balık adamlar, Cizre’de Dicle Nehrinde 15 yaşındaki kızı arıyor
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