Balık adamlar Gökpınar Gölü’nü temizledi

Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle "doğal akvaryum" olarak da adlandırılan önemli bitki ve doğa alanı olan Gökpınar'ın, 1475 rakımda ve 15 metre derinlikteki sularına dalış yapan Sivas AFAD ve ve Tokat Su Altı Arama ve Kurtarma'dan 9 dalgıç gölde dip ve yosun temizliği yaptı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken, su altı sporlarıyla uğraşanlar tarafından dalış için tercih edilen göldeki temizlik üç gün sürdü. Dipten kaynaklarla beslenen ve derinliği 15 metreyi bulan gölde temizlik çalışmasında, dip ve yosun temizliği yapılarak, gölü kirleten dış etkenlere karşı önlem alındı. Her yıl düzenli olarak yapılan temizlik çalışmasıyla 'Hassas korunacak alan' olarak Gökpınar Gölü'nün doğal dokusunun korunması amaçlanıyor.