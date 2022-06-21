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Giriş Tarihi: 21.6.2022 23:46 Son Güncelleme: 21.6.2022 23:50

Balık avlarken elektrik akımına kapıldılar! 2 kişi öldü

HAMZA ALP
Balık avlarken elektrik akımına kapıldılar! 2 kişi öldü

Ordu'nun Korgan ilçesinde derede balık avlarken elektrik akımına kapılan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi'ndeki Keş Deresi'nde, Oğuzhan Berber (25) ile kuzeni Cihan Berber (21) ve Mehmet Güldür balık avlamak için suya elektrik akımı verdi. Bu sırada akıma kapılan 3 kişi için çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerce sudan çıkartılan yaralılar, Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan kuzenler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı Mehmet Güldür Korgan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Balık avlarken elektrik akımına kapıldılar! 2 kişi öldü
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