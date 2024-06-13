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Giriş Tarihi: 13.6.2024 16:05 Son Güncelleme: 13.6.2024 16:11

Balık ölümleriyle ilgili inceleme sürüyor

Bursa'da son günlerde görülen ve endişe yaratan Nilüfer çayındaki balık ölümleriyle ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor. İlk belirlemelere göre dere suyunda yoğun kokunun tespit edildiği, bunun yanı sıra su sıcaklığının 24 dereceye kadar çıktığı öğrenildi. Balık ölümleri, alınan su ve balık numunelerinin incelenmesiyle netlik kazanacak.

AYHAN FİDAN
Balık ölümleriyle ilgili inceleme sürüyor

Bursa'nın Karacabey İlçesi, Ekmekçi Mahallesi'nde, Nilüfer Çayının birleştiği Kocaçay üzerinde yaşanan balık ölümleri tedirginlik yaratmıştı. Kamuoyuna yansıyan balık ölümleriyle ilgili olarak, kurumlar da harekete geçti. Dere üzerinde yapılan ilk incelemelerde, suyun kokusunun değiştiği ancak renginde kayda değer bir değişim olmadığı gözlendi.

Diğer yandan dere suyunun sıcaklığının 24 dereceleri bulduğu tespit edildi. Yetkiler tarafından yapılan açıklamada, "Balık ölümleri olduğuna dair gelen ihbar üzerine yapılan incelemede ve değerlendirmelerde ölümlerin 12/06/2024 tarihinde, Kocaçay (Nilüfer çayı birleşim yeri Ekmekçi Mahallesi) kısmında yaşandığı, yaklaşık 500 metrekarelik alanda balığın ve yavru balığın öldüğü, deredeki suyun renginin çok fazla değişmediği fakat kokunun fazla olduğu bilgisi edinilmiştir. Yerinde yapılan ölçümlerde su sıcaklığı 24 derece olarak ölçülmüştür. İnceleme günü suyun rengi ve kokusunda (özellikle kokusunda) farklılık gözlendiği, balık ölümlerinin durduğu ölümlere neden olacak bir etkenin tespit edilemediği bildirilmiştir. Olay mahallinden su ve balık numuneleri alınarak ilgili laboratuvarlara gönderilmiş olup, konu hassasiyetle takip edilmektedir.

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Balık ölümleriyle ilgili inceleme sürüyor
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