Akşam yemeği için özenle balık aldığınızda, piştikten sonra beklediğiniz o lokanta lezzetini alamıyoruz. Balık eti çok hızlı piştiği için içine aroma çekmekte zorlanıyor ve kendi ağır kokusu daha baskın hale geliyor. Sadece tuz ve karabiberle yetinmek ise hem o kokuyu kırmaya yetmiyor hem de yemeğin tadını biraz tekdüze bırakıyor.
Balığı lezzetlendirmek isterken farkında olmadan yapılan bazı küçük alışkanlıklar, yemeğin tadını gölgeleyebiliyor. Özellikle kuru otları ve baharatları kızgın yağın içine en baştan dökmek, saniyeler içinde yanmalarına yol açıyor. Yanmış baharat hem tavanın dibini karartıyor hem de balığın etine hafif acı bir tat bırakıyor.
Balığın kokusunu almak için onu pişirmeden önce bol limon suyunun içinde bekletmek mutfaklarda çok yaygın bir alışkanlık. Oysa limonun asidi çiğ balık etini daha ocağa koymadan sertleştirip dokusunu bozabiliyor. Bu yüzden limonu marinasyon aşamasında abartmak yerine, balığı sofraya getirdiğinizde üzerine sıkmak çok daha iyi sonuç veriyor.
Özellikle fırında ya da tencerede buğulama yaparken evi saran o ağır balık kokusunu kırmanın en pratik yolu defne yaprağı kullanmak. Tepsinin birkaç köşesine ve balığın içine yerleştireceğiniz iki üç yaprak bile pişen yemeğin havasını tamamen değiştiriyor. Hem mutfaktaki kokuyu yumuşatıyor hem de balığa çok hoş, hafif bir aroma katıyor.
Palamut, uskumru ya da somon gibi daha yağlı balıkları pişirirken, etin o ağır tadını dengelemek için doğru baharatı seçmek büyük fark yaratıyor. Bu noktada mutfak dolabınızda zaten bulunan kimyon ve öğütülmüş kişniş imdada yetişiyor. Çok abartmadan ekleyeceğiniz bir tutam baharat, balığın kendi lezzetini bastırmadan ete sıcak ve tok bir tat kazandırıyor.
Çipura ve levrek gibi fırında ya da ızgarada hazırlanan balıklarda ise taze otlar her zaman bir adım öne çıkıyor. Birkaç dal taze biberiye ve biraz kekik, balığın piştikçe kurumuş gibi hissettiren tadını anında canlandırıyor. Uzun uzun soslarla uğraşmadan, sadece bu iki otla evde lokanta usulü bir akşam yemeği hazırlayabilirsiniz.
Tavada balık kızartırken baharatların yanmasını önlemenin çok basit ve etkili bir yolu var. Seçtiğiniz baharatları doğrudan kızgın yağa ya da balığın üzerine serpmek yerine, balığı buladığınız mısır ununun içine karıştırın. Bu sayede baharatlar yanmadan pişer ve balığın o çıtır dış kabuğuna her yerden eşit şekilde dağılır.
Fırına vereceğiniz balıklarda baharatın ete iyice işlemesini istiyorsanız, kuru halde üzerine serpip geçmek yerine küçük bir kasede zeytinyağı ile karıştırın. Hazırladığınız bu basit karışımı bir fırça yardımıyla balığın hem dış yüzeyine hem de iç kısmına güzelce sürün. Zeytinyağı hem aromanın ete tutunmasını sağlar hem de balığın fırında kurumasını önleyerek lokum gibi pişmesine yardımcı olur.
Mutfağınızda balık hazırlarken şu küçük detaylara dikkat etmek sonucu çok değiştiriyor:
Akşam ne pişireceğinize göre baharat seçiminizi kolayca yapabilirsiniz:
-Hamsi ve istavrit (Tava): Mısır ununa eklenecek çok az kimyon veya toz kırmızı biber.
-Çipura ve levrek (Fırın / Izgara): Defne yaprağı, kekik ve birkaç adet tane karabiber.
-Somon ve palamut (Yağlı balıklar): Taze biberiye, öğütülmüş kişniş veya ince kıyılmış dereotu.