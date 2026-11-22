Evde pişen balık neden bazen yavan kalıyor?

Akşam yemeği için özenle balık aldığınızda, piştikten sonra beklediğiniz o lokanta lezzetini alamıyoruz. Balık eti çok hızlı piştiği için içine aroma çekmekte zorlanıyor ve kendi ağır kokusu daha baskın hale geliyor. Sadece tuz ve karabiberle yetinmek ise hem o kokuyu kırmaya yetmiyor hem de yemeğin tadını biraz tekdüze bırakıyor.