Balık sezonunda bin 248 denetim gerçekleştirildi

Trabzon'da 2024-2025 balık avı sezonu boyunca bin 248 denetim gerçekleştirilirken, bu denetimler sonucu belirlenen limitlerin altında avlanan toplam 16 bin 600 kilogram hamsiye el konuldu. Denetimler sonucu 2 milyon 390 bin TL para cezası kesildi.

1 Eylül 2024 tarihinde çevirme ağları ile başlayan avcılık sezonu 15 Nisan 2025 tarihi itibariyle gırgır ve trol av araçları kullanan balıkçı gemileri için sona erdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, av yasağı dönemine girildiğini belirterek, "1 Eylül 2024 tarihinde gırgır avcılığıyla başlayan 2024-2025 av sezonunda, 15 Nisan 2025 tarihi itibariyle tüm denizlerimizde trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı dönemine girilmiştir. Getirilen kurallara uymak kaydıyla; avlanma yasağının başladığı 15 Nisan tarihinden itibaren isteyen balıkçılarımız karasularımızın bitişiğindeki uluslararası sularda avcılık yapabileceklerdir. Ayrıca su ürünleri avcılık tebliği ile getirilen düzenlemelere uyulması şartıyla uzatma ağlarıyla su ürünleri avcılığı dönem boyu serbesttir. Bin 380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 2024-2025 avcılık sezonunda idari para cezası, ruhsat tezkerelerinin askıya alınması, ürünlere ve avlanma araçlarına el konulması gibi yaptırımlar uygulandı.Su ürünleri denetiminden sorumlu kurumlarla yakın işbirliği içerisinde yürütülen denetimler; denizlerde ve iç sularda, balıkçı gemilerinde, karaya çıkış noktalarında, yol güzergâhlarında, balık hallerinde ve perakende satış yerlerinde gerçekleştirildi. Sezon oyunca Trabzon'da bin 248 denetim gerçekleştirildi Denetimlerde tespiti yapılan 38 kişiye maruzata aykırılık sebebiyle 2 milyon 390 bin 746 TL idari para cezası uygulandı, 16 bin 600 kilogram Hamsi balığına, bin 376 kilogram İstavrit balığına ve 750 kg Mezgit balığına el konuldu" dedi.