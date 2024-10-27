Balık tutarken dengesini kaybedip başını çarptı: Talihsiz adam hayatını kaybetti

Antalya'da Şanlı Otomotiv'in sahibi Razı Şanlı, 2 arkadaşı ile birlikte balık 250 kilometre uzaktaki Kaş ilçesine balık tutmaya gitti.
Balık tuttuğu sırada kayalıklarda bir anda ayağı kaydı. Dengesini kaybederek başını taşa çarptı. Olduğu yerde hareketsiz kaldı.
EŞİ SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ
Yaşanan olayın ardından yanında bulunan arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Kaş Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.
Görevliler tarafından tekneye alınan evli ve bir çocuk babası Şanlı, ambulanssın beklediği en yakın noktaya götürüldü. Burada sağlık ekipleri duruma müdahale etti. Ancak hayatını kaybettiği belirlendi. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Şanlı'nın cansız bedeni, savcılık ve otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.