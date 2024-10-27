Balık tutarken dengesini kaybedip başını çarptı: Talihsiz adam hayatını kaybetti

Görevliler tarafından tekneye alınan evli ve bir çocuk babası Şanlı, ambulanssın beklediği en yakın noktaya götürüldü. Burada sağlık ekipleri duruma müdahale etti. Ancak hayatını kaybettiği belirlendi. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Şanlı'nın cansız bedeni, savcılık ve otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.