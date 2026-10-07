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Giriş Tarihi: 7.10.2026 14:26

Balık tutmak için denize açıldı: 18 saattir haber yok

Dün akşam saatlerinde Bartın’ın Amasra ilçesinde kendi teknesi ile balık avlamak için denize açılan 35 yaşındaki madenci İlker Mızrak’tan 19 saattir haber alınamıyor.

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Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Balık tutmak için denize açıldı: 18 saattir haber yok
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Bartın'ın Amasra ilçesinde balık avlamak için teknesiyle denize açılan özel bir maden ocağında maden işçisi olarak çalışan 35 yaşındaki İlker Mızrak'tan 19 saattir haber alınamıyor. Olay dün akşam saatlerinde Amasra ilçesinde meydana geldi. İlçede yaşayan ve özel bir maden ocağında çalışan İlker Mızrak (35), balık avlamak için dün saat 17.00 saatlerinde teknesiyle denize açıldı. Yaklaşık 1,5 saat sonra İlker Mızrak, eşi Serap Mızrak'a cep telefonundan, "Balıkları tuttum geliyorum" yazan bir mesaj attı. Serap Mızrak, mesajın ardan geçen zamana rağmen eve gelmeyen kocasına telefonla ulaşmaya çalıştı. Serap Mızrak, defalarca kez yaptığı armalara rağmen ulaşılamadığı eşinin bulunması için polis ve sahil güvenlik ekiplerine ulaştı.

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı botlar arama başlatırken, Amasralı balıkçılar ise bu aramalara tekneleriyle destek verdi. Polisler ve vatandaşlar ise denizin çevresindeki kayalık bölgede karadan arama çalışması yaptı. Karada izine rastlanılmayan Mızrak'ın arama çalışmaları için denizde yoğunluk kazandı. Günün ilk ışıkları ile arama çalışmalarına Sahil Güvenliğe bağlı helikopter de destek verdi. Akıntının etkili olduğu Bartın, Zonguldak, Filyos ve Bartın İnkumu mevkiinde arama çalışmaları sürerken, şu ana kadar ne İlker Mızrak'tan nede teknesinden bir haber alınamadı. Teknesinin motorunun bozulduğu bu yüzden akıntıya kapılıp açığa sürüklendiği tahmin ediliyor. Yakınları ve ailesi gelecek sevindirici haberi almak için dün akşam saatlerinden itibaren Büyük Liman mevkiinde beklemelerini sürdürüyor.

#BARTIN #ZONGULDAK #AMASRA
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Balık tutmak için denize açıldı: 18 saattir haber yok
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