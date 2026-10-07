Balık tutmak için denize açılmıştı: Kaybolan madenci her yerde aranıyor

DOĞUDAN BATIYA 70 MİL, GÜNEYDEN KUZEYE 12 MİLLİK ALAN TARANDI

Poyrazlı havada denizin dalgalı olması nedeniyle arama çalışmalarını genişleten ekipler, rüzgârın şiddeti ve deniz akıntılarını da dikkate alarak, geniş bir alanda çalışma başlattı. Mızrap'ın teknesinin devrildiği veya arıza yaptığı ihtimallerini değerlendiren ekipler, Bartın'ın Amasra ilçesinden batısındaki Zonguldak istikametine ve Amasra'dan doğusundaki Kastamonu Cide istikametine olan yaklaşık 70 deniz mili mesafedeki alanda arama çalışmalarını sürdürdü. Sahil Güvenliğe ait bir helikopter ve 4 bot, 1 polis botu ve çok sayıda dronla yürütülen kayıp madenciyi arama çalışmalarına AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra bölgedeki balıkçı tekneleri, vatandaşlar da destek verdi. Teknenin enkazına ulaşma umuduyla bazı balıkçı tekneleri belirlenen bölgelerde sürekli ağ atarken, gazeteciler de uçurdukları dronlarla sahillerde ve kayalık alanlarda Mızrap'a ait iz aradı. Kıyı şeridinden yaklaşık 12 mil uzaklıktaki uluslararası sulara kadar alanda yapılan aramalara rağmen 27 saattir İlker Mızrap'a ait hiç bir ize ulaşılamadı. Uluslararası sularda yol alan yük gemilerine de kayıp balıkçı ve teknesi ile ilgili bilgi verilirken, Bartın, Zonguldak ve Kastamonu başta olmak üzere çevredeki balıkçılar da kayıp balıkçı ve teknesi ile ilgili haberdar edildi.