Çanakkale'nin Biga ilçesinde balık tuttuğu sırada Kocabaş Çayı'na düşerek kaybolan 14 yaşındaki Suriye uyruklu Abdul Vahid hayatını kaybetti. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Biga ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, balık tutmak amacıyla çaya giden 14 yaşındaki Abdul Vahid, suya düşerek gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, AFAD koordinasyonunda çay ve çevresinde arama kurtarma çalışması başlattı. Sürdürülen çalışmalar neticesinde 14 yaşındaki Abdul Vahid'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.