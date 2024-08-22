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Giriş Tarihi: 22.8.2024 09:31

Balık tutmak isteyen çocuktan acı haber!

Erzurum’da 8 yaşındaki çocuk balık tutmak için gittiği Aras Nehri’nde suya kapılarak boğuldu.

İHA
Balık tutmak isteyen çocuktan acı haber!

Köprüköy ilçesi Yılanlı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 8 yaşındaki Muhammet Ünlü köyün yakınlarında bulunan Aras Nehri'ne balık tutmaya gitti. Balık tutmak için nehre giren çocuk bir anda suda oluşan girdaba kapıldı. Gözden kaybolan Muhammet'i bulamayan yakınları jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Erzurum İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü kurbağa adamları Muhammet Ünlü aramaya başladı.

Aras Nehri'nde dalış yapan kurbağa adamlar talihsiz çocuğun cansız bedenine ulaştı. Küçük Muhammet'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Balık tutmak isteyen çocuktan acı haber!
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