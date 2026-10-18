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Giriş Tarihi: 18.10.2026 17:35 Son Güncelleme: 18.10.2026 17:40

Balıkçı bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Eskişehir'de çarşı içerisindeki bir balıkçının bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve esnafın müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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İHA
Balıkçı bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu
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Olay, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Belediye Sokak'ta bulunan Taşbaşı Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşıda faaliyet gösteren bir balıkçı dükkanının bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bacadan yükselen dumanı ve alevleri fark eden çevredeki esnaf, yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahalede bulundu.

Balıkçı bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu


İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bacaya müdahale ederek soğutma çalışması gerçekleştirdi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekipler bacanın çıkış nedenine ilişkin inceleme yaptı.

#ESKİŞEHİR
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Balıkçı bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu
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