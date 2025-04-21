Balıkçı silahla öldürüldü

Şahinbey ilçesinin Tekstilkent mahallesinde meydana gelen olayda, ilçede balıkçılık yapan Hayri Taşkın (47) Hobi Bahçeleri civarında iddiaya göre aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişi silahla Hayri Taşkın'a ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Taşkın ağır yaralanırken, saldırgan kaçarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Hayri Taşkın kurtarılamadı. Taşkın'ın cenazesinin yapılacak otopsinin ardından Nizip ilçesinin Salkım mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.