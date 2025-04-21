Balıkçı silahla öldürüldü

Gaziantep'te 47 yaşındaki balıkçı, aralarında 'husumet' bulunduğu iddia edilen şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü. Şahinbey ilçesinin Tekstilkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ilçede balıkçılık yapan Hayri Taşkın (47) Hobi Bahçeleri civarında, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla ateş edilerek vuruldu ve ağır yaralandı. Saldırgan ise kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşkın, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Taşkın'ın cenazesinin yapılacak otopsinin ardından Nizip ilçesininde toprağa verileceği bildirildi.