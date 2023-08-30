Balıkçılar bu gece ‘Vira Bismillah’ diyor

15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibariyle (bu gece) sona eriyor. Doğu Karadeniz (bu gece) 23:00 itibariyle balık av sezonu için deniz açılacak balıkçılar hazırlıklarını tamamladı. Balıkçılar yeni av sezonunda hamsinin bol olacağını belirtiyor.

Rize Gündoğdu balıkçı barınağında bulunan balıkçılar teknelerinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Yeni balık sezonundan umutlu olduklarını belirten Rizeli balıkçılar SABAHA konuştu.

Balıkçı Mustafa Ak (56), "40 yıldır balıkçılık yapıyorum. Yeni sezon için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Reis'lerimiz yaptıkları inceleme ve araştırmaları sonucu denizlerimizde bu sezon hamsi bol olacağını öngördüler. Ne kadar balık ,ne kadar hamsi çok olursa o kadar ucuz olur. Bu nedenle de vatandaşımız da bol bol tüketir"

Balıkçı Korhan Aydın (34) ise teknelerimizde tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Geçen yıl palamut fazla oldu ama kısa sürede kayboldu. Bu yıl ise yeni sezona bu gece vira bismillah diyerek denize çıkacağız. Deniz ne verirse bizde onu vatandaşımıza sunacağız. Görünen o ki bu sezon vatandaşımız hamsiye inşallah doyacak"

Balıkçı -tekne reisi İsmail Aktaş (56) ise ,yeni sezon için teknelerimizin bakımlarını yaptık, ağlarımızı hazırladık. Balık şuanda İstanbul tarafında görünüyor. Bu bir geçiş dönemidir.

Bölgemizde ise hamsi, istavrit ,mezgit, lüfer olur. Palamut şuanda görülmedi. Olmaz da diyemeyiz.Bu gece (31 Ağustos) 23:00 itibariyle "Vira Bismillah" diyerek tayfamızla denize çıkacağız. İnşallah bereketli bir sezon yaşarız. Vatandaşımız da bol balık tüketir. Umudumuz denizlerde" dedi