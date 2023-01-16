Balıkçılar Çıldır Gölü’nden eli boş döndü

'GÖLÜN YÜZEYİNDEKİ BUZ ERİYENE KADAR BALIKLIÇILIĞA DEVAM EDECEĞİZ'

Gölün donması ile sezonu açtıklarını belirten Çıldır ilçesinden Yakup Topkaya (30), "Bu yıl göl havaların sıcak gitmesi nedeniyle geç dondu. Gölün yüzeyi buz tutmaya başlayınca yöre halkı olarak Eskimo usulü balık avlamaya başladı. Kıyıdan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta gölün yüzeyince açtığımız küçük deliklerden ağları içeri gönderdik. Daha sonra birkaç hafta bekledik ve gelip ağları topladık. Kar yağıp buzun üzerine kapatmadığı için beklediğimiz gibi balık az oldu. Ama buna da şükür topladığımız balıkları göl kenarındaki restoranlarda pişirip burayı gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlere ikram ediyoruz ya da pazarda satıyoruz. Gölün yüzeyindeki buz eriyene kadar Eskimo balıkçılığa devam edeceğiz. Bu balık tutma yöntemimiz turistler tarafından da ilgiyle izleniyor" diye konuştu.