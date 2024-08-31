Balıkçılar yeni sezonda palamuttan umutlu

Av yasağının kalkacağı 1 Eylül öncesi tekne ve ağlarını onararak hazırlıklarını tamamlayan Karadenizli balıkçılar, yeni sezonda palamut bereketi bekliyor. Ordu'da faaliyet gösteren Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, 15 Nisan'da başlayan av yasağı sonrası teknelerin bazı ekipmanlarının yenilendiğini, ağların onarıldığını söyledi. Geçen sezon son 62 yılın en düşük palamut avını gerçekleştirdiklerini ifade eden Karadeniz, "Buna nazaran hamsi avı çok iyi geçmişti. Temmuz ve ağustosta palamut işaretleri çok iyi gözüktü. Bu sezon palamut avının geçen sezona göre çok iyi geçmesini bekliyoruz" dedi. Karadeniz, bu gece "Vira bismillah" diyerek yeni sezona başlayacaklarını kaydederek, sezona palamudun yanı sıra istavrit ve barbun avıyla başlayacaklarını söyledi. Vatandaşların fiyat konusunda rahat olmasını isteyen Karadeniz, "Yeni av sezonunun açılmasıyla vatandaşlarımız çok ucuza balık tüketebilecek. Özellikle palamut ve istavriti çok uygun fiyattan sofralarına götürebilecekler" diye konuştu.