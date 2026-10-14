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Giriş Tarihi: 14.10.2026

Balıkçıların ‘palamut çağrısı’ tepki çekti

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Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Balıkçıların ‘palamut çağrısı’ tepki çekti
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İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği (İstanbul DEMBİR), palamut bolluğunun fiyatları düşürdüğünü ve balıkçıları ekonomik kayba uğrattığını belirterek avcılığa geçici ara verilmesini istedi. Vatandaşın uzun süre sonra uygun fiyata balık yediği bir dönemde gelen çağrı vatandaşların tepkisini çekti. Birliğin yönetim kurulu imzasıyla "Üyelerimize duyuru" başlığıyla yayımlanan metinde, yoğun avcılıkla piyasaya sürülen palamut miktarının arttığı, bunun da fiyatları düşürdüğü belirtildi. Bu gerekçeyle birlik, palamut avcılığına ara verilmesini istedi. Tepkiler üzerine birlik, yanlış anlaşıldığı öne sürerek yeni bir bildiri yayınladı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Balıkçıların ‘palamut çağrısı’ tepki çekti
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