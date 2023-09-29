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Giriş Tarihi: 29.9.2023 11:44

Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 25 kişi gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

DHA
Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 25 kişi gözaltına alındı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçak ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yapılan çalışmada, örgütün güncel il yapılanmasında yer alan, cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin yakınlarını finanse eden şüpheliler tespit edildi.

25 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, Balıkesir merkezli 5 ilde belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, aralarında sözde il imamı, ilçe imamları, eğitim danışmanı, eğitim koçu ve örgüt içi evlendirme sorumlusu gibi konumlarda bulunan 25 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 25 kişi gözaltına alındı
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