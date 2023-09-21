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Giriş Tarihi: 21.9.2023 09:03

Balıkesir ve Bursa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 135 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa ve Balıkesir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 135 zehir tacirinin yakalandığını ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

İHA
Balıkesir ve Bursa’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 135 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda 135 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 140 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

"135 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de yapılan eş zamanlı operasyona 2 bin 23 personel, 13 narkotik dedektör köpeği, 3 İHA, 1 helikopter ile Özel Harekat ve Çevik Kuvvet unsurlarımız katıldı. Operasyon kapsamında 135 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 21,5 kilo metamfetamin ve 1,2 kilo bonzai maddesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu, 19 silah ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Nerede olurlarsa olsunlar inlerine girip onlara hayatı dar etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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Balıkesir ve Bursa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 135 zehir taciri yakalandı
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