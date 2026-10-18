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Giriş Tarihi: 18.10.2026 18:00

Balıkesir’de 2 ayrı silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 eğlence mekanında silahlı kavga çıktı. Meydana gelen olaylarda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

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AA
Balıkesir’de 2 ayrı silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı!
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenimahalle ve Altınkum mahallelerinde bulunan iki eğlence mekanında henüz bilinmeyen nedenlerle silahlı kavga çıktı. Yenimahalle'de meydana gelen olayda silahla vurularak yaralanan 2 kişi, ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Yusuf Metin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor. Aynı saatlerde Altınkum Mahallesi'ndeki eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada ise 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaylara karıştıkları değerlendirilen 4 şüpheliyi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Kadırga Koyu'nda saklandıkları yerde suç aletleriyle birlikte yakaladı.

#BALIKESİR #EDREMİT
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Balıkesir’de 2 ayrı silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı!
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