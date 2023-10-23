Balıkesir’de 20 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 1 haftada kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Altıeylül, Bandırma, Burhaniye, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi ve Sındırgı ilçelerinde meydana gelen 12 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 20 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullanmış oldukları araçlara yönelik icra edilen operasyon sonucu; 774 gram kubar esrar, 277 adet sentetik uyuşturucu hap, 80 gram skunk, 70 adet metamfetamin, 20 gram kenevir tohumu, 1 adet iklimlendirme sistemi kabini, 1 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 26 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 7 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 527 adet fişek, 5 adet şarjör, 1 adet cep telefonu ve suçtan elde edilen 19 bin TL para ele geçirdi. Olaylara karışan 20 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.