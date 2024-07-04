Balıkesir’de araç ağaca çarptı: 1’i bebek 2 ölü, 4’ü çocuk 6 yaralı!

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesini ardından yaralılar, ambulanslarla Bigadiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşegül bebek de kurtarılamadı. Durumu iyi olan diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...